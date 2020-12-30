Sağlık Bakanlığınca Mersin'e gönderilen 24 ambulans kente ulaştı
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Sağlık Bakanlığınca Mersin'e gönderilen 24 ambulans kente ulaştı

30.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:00
Sağlık Bakanlığınca Mersin'e gönderilen 24 ambulans kente ulaştı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 24 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 24 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.

Vali Su, yazılı açıklamasında, kente gönderilen yeni ambulansların vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Ambulansların hayırlı olması temennisinde bulunan Su, "Sağlık Bakanlığımızca ilimize 3'ü yenidoğan olmak üzere, 24 yeni ambulans tahsis edilmiştir. Mersin'imize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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