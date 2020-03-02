Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı
Sağlık Bakanlığınca koronavirüs için alınması gereken önlemler ile ilgili sosyal medya hesabından videolar paylaşıldı.
02.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:37
Sağlık Bakanlığınca koronavirüs için alınması gereken önlemler ile ilgili sosyal medya hesabından videolar paylaşıldı.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA