Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı
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Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs için alınması gereken önlemler ile ilgili sosyal medya hesabından videolar paylaşıldı.

02.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:37
Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı

Sağlık Bakanlığınca koronavirüs için alınması gereken önlemler ile ilgili sosyal medya hesabından videolar paylaşıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili videolar paylaşıldı
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