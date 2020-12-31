Sağlık Bakanlığınca Konya'ya gönderilen 14 ambulans törenle hizmete alındı

Sağlık Bakanlığınca Konya'ya gönderilen 14 tam donanımlı yeni ambulans, düzenlenen törenle hizmete alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki törende, 2014 yılında Konya'da 14 olan ambulans sayısının, yeni gelen ambulanslarla 200'e ulaştığını belirtti.

Usta, şubat ayında 20 yeni ambulansın daha Konya'daki sağlık hizmetlerine dahil edileceğini ifade ederek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ülke genelinde hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına pandemi dönemindeki fedakar hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine katılan 14 ambulansla kentteki sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğini söyledi.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını dile getiren Özkan, "Sağlık kamu hizmetinin, etkin ve yaygın olarak insanlarımıza sunulması en öncelikli kamu hizmeti olsa gerek. Sosyal devletin en kurumsallaşmış hali, sağlık kamu hizmetidir. Dünyada ve gelişmiş ülkelerde gelişmişliğin en belirgin kriteridir." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise yardımseverlerden 112 Acil İstasyonu yapımına katkıda bulunmaları çağrısında bulundu.

Tören, yapılan duanın ardından yeni ambulansların anahtarlarının 112 Acil İstasyon görevlilerine teslim edilmesiyle sona erdi.

Daha sonra ambulanslar, toplu halde tepe lambalarını yakarak, yeni görev yerlerine doğru yola çıktı.

Törene, Vali Özkan, Belediye Başkanı Altay ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'nın yanı sıra, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ile çok sayıda 112 sağlık çalışanı katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın