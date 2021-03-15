Sağlık Bakanlığınca Kırklareli'ne gönderilen ambulanslar törenle teslim alındı
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Sağlık Bakanlığınca Kırklareli'ne gönderilen ambulanslar törenle teslim alındı

15.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:39
Sağlık Bakanlığınca Kırklareli'ne gönderilen ambulanslar törenle teslim alındı

Sağlık Bakanlığınca Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans törenle teslim alındı.

Sağlık Bakanlığınca Kırklareli'ne gönderilen 4 ambulans törenle teslim alındı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Valilik önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2002 yılında 3 ambulansın hizmet verdiği kentte bugün ambulans sayısının 54'e yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Bilgin, Kovid-19 mücadelesinin de başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bilgin, salgınla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarının her zaman kıymetlerinin bilindiğini kaydetti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da Türkiye'nin salgınla mücadelede Amerika ve Avrupa'nın ötesinde hızlı sağlık hizmeti verdiğinin görüldüğünü ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise son 15 yılda sağlık alanında ciddi gelişmeler yaşandığını belirtti.

Konuşmaların ardından Bilgin ve Minsolaz ambulanslara binerek bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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