Sağlık Bakanlığınca İzmir'e gönderilen 30 ambulans hizmete alındı

Sağlık Bakanlığının İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettiği 2'si yenidoğan olmak üzere toplam 30 acil yardım ambulansı hizmete alındı.

Sağlık Bakanlığının İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettiği 2'si yenidoğan olmak üzere toplam 30 acil yardım ambulansı hizmete alındı.

Narlıdere'deki İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bahçesinde düzenlenen törende konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Erkan Güvenç, kent genelinde 111 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile hizmet verdiklerini söyledi.

Filoya yeni katılan ambulanslarla İzmirlilere daha hızlı ve kaliteli hizmet vereceklerini dile getiren Güvenç, "Günlük 3 binin üzerinde çağrıya ambulanslarımızla yılda 7 milyon kilometreden fazla yol kat ederek yanıt veriyoruz. Bugün de 2'si yenidoğan olmak üzere toplam 30 ambulansımızı hizmete alıyoruz. Tüm dünyayı saran Kovid-19 salgınına karşı mücadele ve İzmir depreminden sonra sağlık altyapımızın sağlam olduğu görülmüştür." dedi.

Güvenç, konuşmasının ardından yeni ambulansları 112 Acil Sağlık çalışanlarına teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler