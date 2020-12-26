Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı
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Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı

26.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 22:04
Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 35 ambulans kente ulaştı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını bildirdi.

Vali Doğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara en iyi hizmetin sunulabilmesi için gönderilen 35 ambulansın kente ulaştığını belirtti.

Doğan, "Milletimize hizmet yolunda imkanlar oluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 22:09:50. #1.14#
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