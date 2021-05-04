Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler özel ambulanslarla taşınıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler özel ambulanslarla taşınıyor

Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler özel ambulanslarla taşınıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca bebeklerin hastanelere transferi kuvöz ve özel medikal cihazların bulunduğu yenidoğan ambulanslarıyla yapılıyor.

Sağlık Bakanlığınca bebeklerin hastanelere transferi kuvöz ve özel medikal cihazların bulunduğu yenidoğan ambulanslarıyla yapılıyor.

Bebeklerin hastanelere transferinin güvenle ve tedavileri aksamadan yapılabilmesi için ülke genelinde 50 yenidoğan ambulansı hizmet veriyor. Yenidoğan transport ekibinde, sorumlusu olarak bir doktor ya da paramedik, yardımcı sağlık personeli ve sürücü görev alıyor.

Yenidoğan transferinde görev alacak personel, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türk Neonatoloji Derneğinin ortak çalışmasıyla belirlenen eğitim programını tamamladıktan ve ilgili alanlarda staj yaptıktan sonra ekipte görevlendiriliyor.

Kovid-19 salgını sürecinde çevrim içi sürdürülen eğitimlere 600 personel katıldı.

Acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebeklerin nakli için kullanılacak araçlarda yetişkin ambulanslarından farklı olarak özel ekipman bulunuyor.

Yenidoğan ambulanslarında nakil kuvözü, portatif neonatal mekanik ventilatör, aspiratör, neonatal nabız oksimetre, defibrilatör, infüzyon ve perfüzyon pompaları ve nakil çantası bulunuyor.

"Hayata tutunmaları için her dakika önemli"

Yenidoğan transport ekibinde görevli acil tıp teknisyeni Cemile Ünlü, acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebeklerin sağlık kuruluşlarına transferinin güvenle yapılması için çalıştıklarını belirtti.

Farklı rahatsızlıklarla doğan bebeklerin hayata tutunmaları için her dakikanın önemli olduğunu vurgulayan Ünlü, bu kapsamda yenidoğan ambulanslarındaki ekipmanla transfer sırasında gerekli acil müdahalelerin yapılabildiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Paterson'ın ilk Türk polis şefi Bayçora'ya ölüm tehditleri gönderen kişi suçunu itiraf etti
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin terörist mevzilerini imha ettiği görüntüler kamerada
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bebekler özel ambulanslarla taşınıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 16:36:22. #1.14#

title