Sağlık Bakanlığına bağlı iş yerlerindeki işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanlığına bağlı iş yerlerindeki işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sağlık Bakanlığına bağlı iş yerlerindeki işçiler için uygulanacak İşletme Toplu İş Sözleşmesi, Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası ile Sağlık Bakanlığı'nın üyesi olduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında imzalandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı iş yerlerindeki işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalandı
10.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:54

Sağlık Bakanlığına bağlı iş yerlerindeki işçiler için uygulanacak İşletme Toplu İş Sözleşmesi, Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası ile Sağlık Bakanlığı'nın üyesi olduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında imzalandı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve bağlı iş yerlerinde istihdam edilen işçiler adına İşletme Toplu İş Sözleşmesi yapmak amacıyla 3 Eylül 2018'de yetki tespit müracaatında bulunulduklarını belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sendikalarına olumlu yetki tespit yazısı verildiğini vurgulayan Sert, sonraki süreçte rakip sendikanın haksız itirazları nedeniyle sözleşme sürecinin uzadığını kaydetti.

Tüm engellemelere rağmen 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzaladıklarını bildiren Sert, şunları belirtti:

"İmzalanan Toplu iş Sözleşmesinin Sağlık Bakanlığımıza bağlı iş yerlerinde en kısa sürede uygulamaya başlanması adına gerekli çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Tayin ve becayiş hakları da kapsamı genişletilerek uygulamaya devam edilecektir. 696 Sayılı KHK ile kadroya alınan işçiler dahil olmak üzere tüm üyemiz işçilere de becayiş imkanı getirilmiş olup 696 Sayılı KHK ile daimi işçi kadrosuna geçirilen işçiler için KHK kapsamında yayımlanan ve yürürlük süresi 31 Ekim 2020'de sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitiminden itibaren özellikle tayin hususundaki bazı eksikliklerin giderilerek yeknesaklığın sağlanması için gerekli çalışmalar devam edecektir."

"Sözleşme yeni kazanım niteliği taşıyor"

Sert, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmakta olan ve 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen üyelerinin toplu iş sözleşmesinin hükümlerinden 1 Kasım 2020'den itibaren yararlanacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İşletme toplu iş sözleşmemiz, başta ücret ve hizmet zammı ile sosyal yardım olmak üzere, üyelerimize idari, mali ve sosyal alanda birçok yeni hak kazandırdı. Sözleşmemiz, Sağlık Bakanlığı bünyesinde süresi sona eren toplu iş sözleşmesinden faydalanan üyemiz işçilere 1 Ocak 2019'dan itibaren, bunun dışında 1 Ocak 2019 tarihi ile sözleşmemizin imza tarihi arasında İŞKUR aracılığı ile açıktan ilk defa işe başlatılan sendikamız üyesi işçiler ile imza tarihinden önce sendikamız üyesi olanlara, işe başlangıç tarihlerinden itibaren uygulanacak. 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen üyemiz işçiler ise 1 Kasım 2020 itibarıyla sözleşme kapsamına dahil olacaklar. Bu sözleşme hükümleri, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen tüm üyelerimiz için yeni kazanım niteliği taşımaktadır."

"Ücret farklarını en kısa sürede alacaklar"

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle, üyelerine maddi ve sosyal kazanımlar elde etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Sert, "Sözleşmenin imzalanmasıyla üyelerimiz, sözleşmeden doğan ücret farklarını da en kısa sürede alacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
4.5D: Size üye olmayan kimse faydalanamaz yani her satırda bunu belirmiş aklınca işine bak
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Magazin
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
'Yüzde 51 için yola çıkıyorum' diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket Politika
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi 'Acil' koduyla toplanıyor Güncel
Türkiye'nin NAVTEX kararından sonra Yunan Ulusal Güvenlik Konseyi "Acil" koduyla toplanıyor
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! 3. Sayfa
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz
İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Görüntü İstanbul'dan! Pandemi hastanesinin önünde Covid-19 test kuyruğu
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
5 aylık kızına 'Şişman' dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede
Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Dünya Sağlık Örgütü'nden umutları yıkan açıklama: Normalleşme uzakta
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
Liverpool ve Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi için mücadele ediyor
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Son dakikada gelen penaltı golü sonrası Spartak Başkanı Leonid Fedun: Takımı ligden çekeceğim
Son dakikada gelen penaltı golü sonrası Spartak Başkanı Leonid Fedun: Takımı ligden çekeceğim
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Aylin Nazlıaka Salih Zeki Çolak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Yeşim Salkım Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Ertuğrul Sağlam Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Anne Ağustos Beşiktaş Araştırma
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığına bağlı iş yerlerindeki işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 16:02:16. #1.14#
title