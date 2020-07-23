Sağlık Bakanlığı 'Yüzme Takip Sistemi' otel ve plajları denetliyor
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Sağlık Bakanlığı 'Yüzme Takip Sistemi' otel ve plajları denetliyor

SAĞLIK Bakanlığı, otel ve plajları 'Yüzme Takip Sistemi' ile takip ediyor.

Sağlık Bakanlığı 'Yüzme Takip Sistemi' otel ve plajları denetliyor
23.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:58

SAĞLIK Bakanlığı, otel ve plajları 'Yüzme Takip Sistemi' ile takip ediyor. Vatandaşlar, kalacağı otelin, yüzeceği plajın sağlık yönünden risk taşıyıp taşımadığını sistem sayesinde öğrenebiliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre vatandaşlar; https://yuzme.saglik.gov.tr/ adresine girerek tesis adresleri, tesise ait teknik bilgiler, yıllara göre kalite sınıflandırma bilgileri, plaj ismi ve plaj özelliklerine göre arama yapabiliyor; otel isim ve konumuna göre arama yapıp, yüzme suyunun analiz sonuçları bilgilerine ulaşılabiliyor.

Açıklamaya göre yüzme suyu izleme çalışmaları 35 ilde yapılıyor. 2019 yılında yapılan izlemenin sonuçlarına göre 990 yüzme alanı A sınıfı (yüzde 74), 313 yüzme alanı B sınıfı (yüzde 24), 29 yüzme alanı C sınıfı (yüzde 2) olarak değerlendirildi. D sınıfı olarak nitelendirilebilecek yüzme alanı ise bulunmadı.Açıklamada "İzleme çalışmaları, ülkemiz turizmi açısından son derece önemli olan Uluslararası Mavi Bayrak programına da önemli katkı sağlıyor. 2019 yılında 990 A kalite yüzme alanının 463'ü Mavi Bayrak ödülüne sahip iken 2020 yılında bu rakam 486'ya çıktı. Ülkemizde yüzme sezonu bölgelere göre değişmekle birlikte genellikle 1 Mayıs'ta açılıyor. Ancak Covid-19 salgını nedeni ile 2020 için 1 Haziran itibarıyla açıldı ve numuneler alınmaya başlandı" denildi.ÖNLEMLER REHBERDESağlık Bakanlığı'nın, otel ve plajlarda vatandaşların salgından korunması için de çalışmalar yürüttüğü belirtilerek, "Bu amaçla alınması gereken önlemlere yönelik rehber hazırlanarak sektör çalışanları ve vatandaşların erişimine sunuldu. Rehber ve bilgilere https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde yer alan rehberden ve (md. 34) ve https://yuzme.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor" ifadeleri kullanıldı. KAPLICALAR DA İZLENİYOR

Bakanlığın, kaplıcalarla ilgili izin, denetim ve analiz işlemlerini de kesintisiz gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, "Kaplıcalara yönelik tüm bu süreç Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemleri (ÇSBYS) üzerinden takip ediliyor. Ülkemizde 258 kaplıca, 8 talassoterapi tesisi olmak üzere toplam 266 tesis bulunuyor. Kaplıca tesisleri ile ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı https://kaplica.saglik.gov.tr/ web adresinden yayımlanıyor. Web portalında; tesis adresleri, tesiste bulunan tedavi birimleri, suyun nitelikleri, suyun endikasyon bilgileri (suyun hangi hastalıklara karşı etkili olduğu) gibi bilgiler yer alıyor. Web sitesinde şehir, tesis adı, hastalık adı gibi özelliklere göre de arama yapılabiliyor. Kaplıcalarla ilgili Covid-19 salgını kapsamında alınması gereken önlemlere ilişkin bilgilere https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinde yer alan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nden (md.46) ve https://kaplica.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor" denildi.


Kaynak: DHA

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