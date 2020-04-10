Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çin heyeti ile ikinci kez video konferans görüşmesi yaptı -Sağlık Bakanlığı heyetinin Çin heyeti ile video konferans yoluyla görüşmesi ANKARA - Çin ile İkinci Video Konferans GerçekleştirildiSağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililer ve uzmanlar ile video konferans gerçekleştirdi.

-Sağlık Bakanlığı heyetinin Çin heyeti ile video konferans yoluyla görüşmesi ANKARA - Çin ile İkinci Video Konferans Gerçekleştirildi Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli yetkililer ve uzmanlar ile video konferans gerçekleştirdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıya, bilim kurulu üyeleri de katıldı. Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası olan Wuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı. Toplantıda, iki ülke arasında yeni tip koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kaynak: AA