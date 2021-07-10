Sağlık Bakanlığı yazın çocuklarda görülen ishale karşı el temizliğinin önemli olduğunu bildirdi

Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında bebek ve çocuklarda görülen, özellikle rota virüsünden kaynaklanan ishallerin önlenmesinde el temizliği ile sebze ve meyvelerin yıkanmasının önemine dikkat çekti.