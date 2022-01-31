Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15-21 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir 729,81, Ankara'da 725.62 oldu. - Haberler
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15-21 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir 729,81, Ankara'da 725.62 oldu.

AA, Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15-21 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir 729,81, Ankara'da 725.62 oldu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15-21 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir 729,81, Ankara'da 725.62 oldu.

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15-21 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir 729,81, Ankara'da 725.62 oldu.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Sağlık Bakanlığı, İstanbul, Ankara, Ocak, Güncel, Haber

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