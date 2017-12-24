Sağlık Bakanlığı ve Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevlerinde Değişiklik

OHAL kapsamında çıkartılan 696 sayılı KHK ile il ve ilçe sağlık müdürünün tabip olması, il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve hastane müdürünün kamuda veya özel sektörde en az 5 yıl, uzman ve müdür yardımcısının en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olması şartı korunurken, başhekimlerin kamu veya özel sektörde en az 5 yıl, ilçe sağlık müdürlerinin ise en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olması şartı kaldırıldı.



696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü sayasında yayımlandı.



Buna göre 11 Ekim 2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin iki ayrı maddesinde değişikliğe gidildi.



KHK'da, il ve ilçe sağlık müdürünün tabip olması, il sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve hastane müdürünün kamuda veya özel sektörde en az beş yıl, uzman ve müdür yardımcısının en az üç yıl iş tecrübesine sahip olması şartı korunurken, başhekimler için kamu veya özel sektörde en az 5 yıl, ilçe sağlık müdürleri içinse en az 3 yıl olan iş tecrübesi şartı kaldırıldı.



Öte yandan, sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarıyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Başkan, Başkan Yardımcısı, Enstitü Başkanı ve Genel Sekreter unvanlı kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilecek. Bu husus sözleşmelerde belirtilecek.