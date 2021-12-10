Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 129 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,02 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 532 bin 728 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kovid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı."

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 874 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 874 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title