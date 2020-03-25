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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık

Sağlık Bakanlığı Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta...

Sağlık Bakanlığı Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26.

25.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:44
Sağlık Bakanlığı Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta...

Sağlık Bakanlığı Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi 26.

Kaynak: AA

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