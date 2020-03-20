Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir
Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilirSAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs testi yaptırmış vatandaşların test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceğini duyurdu.
20.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:47
Sağlık Bakanlığı: Test sonuçlarına 'eNabız'dan ulaşılabilir
SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs testi yaptırmış vatandaşların test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabileceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına 'eNabız' uygulamasından ulaşabilir" denildi.
ANKARA,
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Kaynak: DHA