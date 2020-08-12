Sağlık Bakanlığı: Tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın SAĞLIK Bakanlığı'nca, "Covid-19'a yakalandıysanız ve tedavinize evde devam edilecekse hastalığı başkalarına bulaştırmamak için tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın, evinizde mümkünse aile bireylerinden ayrı bir odada kalın" uyarısında bulunuldu.

SAĞLIK Bakanlığı'nca, "Covid-19'a yakalandıysanız ve tedavinize evde devam edilecekse hastalığı başkalarına bulaştırmamak için tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın, evinizde mümkünse aile bireylerinden ayrı bir odada kalın" uyarısında bulunuldu. Bakanlık sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Covid-19 Evde İzlem Önerileri Broşürü' yayımladı. Açıklamada, "Covid-19'a yakalandıysanız ve tedavinize evde devam edilecekse hastalığı başkalarına bulaştırmamak için tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın. Evinizde mümkünse aile bireylerinden ayrı bir odada kalın" ifadesi yer aldı.Ayrıca, broşürde hastalıkta sık görülen belirti ve bulgular tekrar hatırlatılarak, evde tedavi süresince yapılması gerekenler sıralandı. Haber: Kaan ULU/ANKARA, -

Kaynak: DHA