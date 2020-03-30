Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını...
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye, 3. Sayfa

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

30.03.2020 19:37 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:38
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Can kaybı 168'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını...

Kaynak: İHA

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüsten bugün 37 kişinin hayatını...
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