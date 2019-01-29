Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı"...

Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı"...

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında 9 Bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla "Ulusal Beslenme Konseyi" kurulacak.

Sağlık Bakanlığı Tarafından Uygulanan

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında 9 Bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinin katılımıyla "Ulusal Beslenme Konseyi" kurulacak.

Kaynak: AA
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