Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a 8 yeni ambulans gönderildi
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Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a 8 yeni ambulans gönderildi

19.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:35
Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a 8 yeni ambulans gönderildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a tahsis edilen 8 ambulans düzenlenen törenle İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman'a tahsis edilen 8 ambulans düzenlenen törenle İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Mahmut Çuhadar, 112 Acil Sağlık hizmetlerinin önemine değindi.

Yeni ambulansların sağlık hizmetlerine güç katacağını vurgulayan Çuhadar, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızca ilimize 1'i yeni doğan toplam 8 tam donanımlı gönderilmiştir. Yeni gelen 8 ambulans ile birlikte, ilimizde ambulans hizmeti veren sayısı 56'ya yükselmiştir. Yeni gelen ambulanslardan 3'ü merkeze, 2'si Kahta, 1'i Besni, 1'i Gölbaşı 1'i ise Gerger ilçemize dağıtılacak ve hizmetlerine devam edecektir. Bunların tamamı Acil Sağlık İstasyonlarına tahsis edilecektir. İhtiyaç halinde sağlık Bakanlığımıza bağlı hava operasyon merkezinden uçak ambulansta talep edilerek, vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektedir. Ambulansların ilimize gönderilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Törene AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Sağlık İl Müdürü Erdoğan Öz, 112 Komuta Kontrol Başhekimi İshak Karakurt katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar ambulansları inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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