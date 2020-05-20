Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre; yurt dışından geldikten sonra tedbir... Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre; yurt dışından geldikten sonra tedbir amaçlı KYK yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlar, artık bu süreyi evlerinde geçirecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre; yurt dışından geldikten sonra tedbir amaçlı KYK yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlar, artık bu süreyi evlerinde geçirecek - ANKARA Kaynak: İHA