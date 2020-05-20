Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre; yurt dışından geldikten sonra tedbir...
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre; yurt dışından geldikten sonra tedbir amaçlı KYK yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlar, artık bu süreyi evlerinde geçirecek.
20.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:11
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre; yurt dışından geldikten sonra tedbir amaçlı KYK yurtlarında karantinaya alınan vatandaşlar, artık bu süreyi evlerinde geçirecek - ANKARA
Kaynak: İHA