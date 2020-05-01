Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 84 can kaybı, 2 bin 188 yeni vaka"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 84 can kaybı, 2 bin 188 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı:
01.05.2020 19:27 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:27

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 188 yeni vaka görüldüğünü ve 4 bin 922 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 84 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 188 yeni vaka görüldüğünü ve 4 bin 922 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 1 Mayıs 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 84 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 258 oldu. Bugün toplam 41 bin 431 test yapılırken 2 bin 188 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 122 bin 392 oldu. Bugünkü 4 bin 922 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 53 bin 808'a yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 818, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 480 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının yüzde 45'ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam az
Salgın nedeniyle Belçika'dan getirilen vatandaş, Türkiye ile Belçika'yı kıyasladı: Ülkemle ne kadar gurur duysam...
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
İçişleri Bakanı Soylu, 1 Mayıs'ı Barış Manço'nun şarkısından alıntıyla kutladı
Koronavirüs salgını 18-24 ay devam edebilir, sonbaharda daha büyük ikinci bir dalga gelebilir
Koronavirüs salgını 18-24 ay devam edebilir, sonbaharda daha büyük ikinci bir dalga gelebilir
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi
Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Naci Bostancı Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aslı Enver Hande Yener Nur Yerlitaş Şeyma Subaşı
Spor Bülent Uygun Mauricio Isla Hidayet Türkoğlu Ali Şafak Öztürk Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir Bursa 1 Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 84 can kaybı, 2 bin 188 yeni vaka" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 19:38:33. #1.15#
title