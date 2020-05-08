Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti"
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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti'
08.05.2020 20:05 | Son Güncelleme: 08.05.2020 20:06

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 48 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 689 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 48 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 689 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 48 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 689 oldu. Bugün toplam 33 bin 687 test yapılırken, bin 848 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 135 bin 569 oldu. Bugünkü 3 bin 417 kişiyle ile birlikte toplam iyileşen sayısı da 86 bin 396'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 653, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 219 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti'

Kaynak: İHA

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