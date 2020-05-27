Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 34 kişi hayatını kaybetti"
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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 34 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 34 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 431 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı:
27.05.2020 20:38 | Son Güncelleme: 27.05.2020 20:41

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 34 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 431 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 431'e yükseldi. Bugün toplam 21 bin 43 test yapılırken, bin 35 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 159 bin 797 oldu. Bugünkü bin 35 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 122 bin 793'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 331, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 723 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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