Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 32 can kaybı, bin 186 yeni vaka"
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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 32 can kaybı, bin 186 yeni vaka"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 32 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 141 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 92 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı:
24.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:17

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 32 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 141 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 92 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 24 Mayıs verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 32 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 340 oldu. Bugün toplam 24 bin 589 test yapılırken, bin 141 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 156 bin 827 oldu. Bugünkü bin 92 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 118 bin 694'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 385, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 769 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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