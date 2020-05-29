Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı! Canlı aktarıyoruz...

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 489 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı:
29.05.2020 20:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:09

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 489 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 489'e yükseldi. Bugün toplam 36 bin 155 test yapılırken, bin 141 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 162 bin 120 oldu. Bugünkü bin 594 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 125 bin 963'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 324, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 662 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç, motosiklet üzerinde öldürüldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı Haber
21 yaşındaki genç, motosiklet üzerinde öldürüldü, yakınlarının feryadı yürek dağladı
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak Haber
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Galatasaraylı Luyindama'yı, Everton başta olmak üzere 3 İngiliz ekibi kadrosuna katmak istiyor
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Çöp atmaya giden marketçinin 6 bin TL'si çalındı
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Borussia Dortmund'da Haaland, Paderborn karşısında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Dini nikahlı yaşadığı adamdan şiddet gören kadının yardım çığlığı: Öldürecekse öldürsün
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Ekonomistler Mayıs ayında enflasyonun yüzde 0,92 artmasını bekliyor
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 işçiden 2'sinin kredi borcu var
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Galatasaray, Hibernian forması giyen Ryan Porteous'u gündemine aldı
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
Cezaevinden izinli çıkan iki mahkum, FETÖ yalanıyla 60 bin liralık vurgun yaptı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
ABD'de siyahi vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü Minneapolis savaş alanına döndü
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Sürücünün bir anlık dalgınlığı minik Mustafa'yı hayattan kopardı! O anlar anbean kamerada
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akbaş Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Arda Turan Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 20:12:36. #1.14#
title