Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 28 kişi hayatını kaybetti" Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 489 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 28 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 489 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 489'e yükseldi. Bugün toplam 36 bin 155 test yapılırken, bin 141 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 162 bin 120 oldu. Bugünkü bin 594 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 125 bin 963'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 324, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 662 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA