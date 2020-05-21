Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 27 kişi hayatını kaybetti"
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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 27 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 27 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 249 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı:
21.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:40

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 27 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 249 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor" dedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 4 bin 249 oldu. Bugün toplam 33 bin 633 test yapılırken, 961 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 153 bin 548 oldu. Bugünkü bin 3 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 114 bin 990'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 424, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 820 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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