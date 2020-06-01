Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"
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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 540 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı:
01.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:45

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 540 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 563'a yükseldi. Bugün toplam 31 bin 525 test yapılırken, 827 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 164 bin 769 oldu. Bugünkü 974 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 128 bin 947'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 283, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 651 olduğu açıklandı.

"İYİLEŞEN TOPLAM HASTA SAYIMIZ 130 BİNE YAKLAŞTI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske+sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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