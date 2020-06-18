Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti" Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 882 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 882 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 882'ye yükseldi. Bugün toplam 48 bin 412 test yapılırken, bin 304 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 184 bin 031 oldu. Bugünkü bin 382 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 156 bin 022'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 311, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 755 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA