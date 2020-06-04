Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti" Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 630 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 630 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, son 24 saatte 21 kişi korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 4 bin 630'e yükseldiğini belirtti. Bugün toplam 54 bin 234 test yapılırken, 988 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı ise 167 bin 410 oldu. Bugünkü 923 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 131 bin 778'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 265, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 602 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, "Test sayımız, tarama amaçlılar dahil, 54 binin üzerinde. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA