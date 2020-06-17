Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti" Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 861 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 861 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 861'e yükseldi. Bugün toplam 52 bin 901 test yapılırken, bin 429 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 182 bin 727 oldu. Bugünkü bin 261 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 154 bin 640'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 306, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 745 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA