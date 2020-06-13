Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti"
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Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti" -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: -"Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor.

13.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:01

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti"

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

-"Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."

ANKARA - Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 792 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 792'e yükseldi. Bugün toplam 45 bin 092 test yapılırken, bin 459 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 176 bin 677 oldu. Bugünkü 985 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 150 bin 087'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 284, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 684 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" dedi.

Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüsten 14 kişi hayatını kaybetti'

Kaynak: İHA

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