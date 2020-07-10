Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 323 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 323 olduğunu açıkladı. Bugün 48 bin 787 test yapılırken, bin 3 yeni vaka tanısı konuldu, 1 bin 493 kişi ise iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA