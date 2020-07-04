Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 206 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 206 olduğunu açıkladı. Bugün 48 bin 248 test yapılırken, bin 154 yeni vaka tanısı konuldu, bin 214 kişi ise iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA