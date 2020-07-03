Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 186 olduğunu açıkladı.
03.07.2020 20:22 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:47
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 186 olduğunu açıkladı. Bugün 52 bin 141 test yapılırken, bin 172 yeni vaka tanısı konuldu, bin 313 kişi ise iyileşti.
Kaynak: İHA