Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 927 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 927 olduğunu açıkladı. Bugün 41 bin 112 test yapılırken, bin 248 yeni vaka tanısı konuldu, bin 312 kişi ise iyileşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA