Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 905 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 905 olduğunu açıkladı. Bugün 41 bin 316 test yapılırken, bin 214 yeni vaka tanısı konuldu, bin 494 kişi ise iyileşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA