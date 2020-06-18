Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 882 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 882 olduğunu açıkladı. Bugün 48 bin 412 test yapılırken, bin 304 yeni vaka tanısı konuldu, bin 382 kişi ise iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA