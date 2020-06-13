Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 792 olduğunu açıkladı.
13.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:32
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 792 olduğunu açıkladı. Bugün 45 bin 92 test yapılırken, bin 459 yeni vaka tanısı konuldu, 985 kişi ise iyileşti. - ANKARA
Kaynak: İHA