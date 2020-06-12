Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 778 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 778 olduğunu açıkladı. Bugün 41 bin 13 test yapılırken, bin 195 yeni vaka tanısı konuldu, bin 242 kişi ise iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA