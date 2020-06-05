Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648 olduğunu açıkladı.

05.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:35

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648 olduğunu açıkladı. Bugün 57 bin 829 test yapılırken, 930 yeni vaka tanısı konuldu, bin 622 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Kaynak: İHA

Manşet

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