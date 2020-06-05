Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648 olduğunu açıkladı.
05.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:35
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 648 olduğunu açıkladı. Bugün 57 bin 829 test yapılırken, 930 yeni vaka tanısı konuldu, bin 622 kişi ise iyileşti.
Kaynak: İHA