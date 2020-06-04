Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 630 olduğunu açıkladı.

04.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:31

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 630 olduğunu açıkladı. Bugün 54 bin 234 test yapılırken, 988 yeni vaka tanısı konuldu, 926 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Kaynak: İHA

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