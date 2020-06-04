Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 630 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
04.06.2020 20:21 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:21

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 630 olduğunu açıkladı. Bugün 54 bin 234 test yapılırken, 988 yeni vaka tanısı konuldu, 926 kişi ise iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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