Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 489 olduğunu açıkladı.
29.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:23
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 489 olduğunu açıkladı. Bugün 36 bin 155 test yapılırken, bin 141 yeni vaka tanısı konuldu, bin 594 kişi ise iyileşti. - ANKARA
Kaynak: İHA