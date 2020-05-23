Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 308 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
23.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:47

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 32 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 308 olduğunu açıkladı. Bugün 40 bin 178 test yapılırken, bin 186 yeni vaka tanısı konuldu, bin 491 kişi ise iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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