Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı.
22.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:57
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı. Bugün 37 bin 507 test yapılırken, 952 yeni vaka tanısı konuldu, bin 121 kişi ise iyileşti. - ANKARA
Kaynak: İHA