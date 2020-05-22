Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 276 olduğunu açıkladı. Bugün 37 bin 507 test yapılırken, 952 yeni vaka tanısı konuldu, bin 121 kişi ise iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA