Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can... Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 249 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 249 olduğunu açıkladı. Bugün 33 bin 633 test yapılırken, 961 yeni vaka tanısı konuldu, bin 3 kişi ise iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA