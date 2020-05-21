Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 249 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
21.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:26

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 249 olduğunu açıkladı. Bugün 33 bin 633 test yapılırken, 961 yeni vaka tanısı konuldu, bin 3 kişi ise iyileşti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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