Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 55 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
15.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:35

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 55 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 38 bin 565 test yapılırken, bin 708 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 103 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Kaynak: İHA

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