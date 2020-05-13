Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 952 olduğunu açıkladı.
13.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 13.05.2020 19:57
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 952 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 332 test yapılırken, bin 639 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 826 kişi iyileşti.
Kaynak: İHA