Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...
07.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:42

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 641 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 641 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 30 bin 395 test yapılırken, bin 977 yeni vaka tanısı konuldu, 4 bin 782 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can...

Kaynak: İHA

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